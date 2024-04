40 Jahre Chor 84 Konzert in der Stadthalle zum runden Geburtstag

Die Zahl im Namen deutet es schon an: Der Chor 84 feiert 2024 sein Vierzigjähriges und probt deshalb für ein besonderes Konzert. Stattfinden wird es am Sonntag, 14. April, in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz in Hilden. Beginn ist um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus Musicals wie „König der Löwen“, „Pocahontas“ und „Die Schöne und das Biest“. Neben dem Chor treten an diesem Tag die Mezzosopranistin Juliane Bogner, Stefan Rey (Bass), Alexander Simanovskij (Schlagzeug) und Alexandra Momot (Klavier) auf. Auch die Hildener Chorgemeinschaft wird zu hören sein. Der Chor war im März 1984 von Peter Zinnen gegründet worden. Die Anregung dazu gab die damalige Bürgermeisterin Ellen Wiederhold. Sie meinte Musiklehrer Zinnen gegenüber, dass es in Hilden zwar viele Chöre gäbe, aber keinen Damenchor. Gesagt, getan: Beim ersten Treffen fanden sich bereits elf Damen. Der Chor wuchs innerhalb eines Jahres auf mehr als 30 Sängerinnen an. Davon sind heute immer noch drei Gründungsmitglieder aktiv.