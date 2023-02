Hilden CDU will Terminkalender für Veranstaltungen verbessern

In absehbarer Zeit wird die städtische Homepage „www.hilden.de“ überarbeitet. Zum anstehenden Relaunch hat die CDU-Fraktion jetzt einen Antrag eingebracht, dessen Ziel ein verbesserter Veranstaltungskalender ist. Der Hauptausschuss am 22. März soll die Stadtverwaltung damit beauftragen, die Abfrage bei Hildener Vereinen zu stellen, wann und wo eine innerstädtische Veranstaltung geplant ist. Auf einem Formular sollen angedachte Veranstaltungen nachgemeldet werden können. Veranstalter, die in den letzten fünf Jahren Veranstaltung durchgeführt haben, sollen zugleich gefragt werden, ob sie eine Wiederholung in den nächsten Jahren und zu welchen Terminen planen.