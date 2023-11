Prekäre Finanzlage in Hilden CDU möchte das Spielmobil abschaffen

Für glänzende Kinderaugen sorgt das Hildener Spielmobil während der wärmeren Monate zweimal pro Woche: dienstags auf einem Spielplatz, donnerstags in der Sporthalle am Weidenweg. Insgesamt 65 Mal in diesem Jahr, nächstes Jahr sollen es 75 Einsätze werden – aber nur, wenn die größte Fraktion im Hildener Stadtrat mit ihrem Antrag nicht durchkommt.