Vorschlag in Hilden CDU möchte bei Feuerwehrförderung sparen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Hilden brauchen im Hildorado und im Waldbad keinen Eintritt zu zahlen. Die Stadt übernimmt die Kosten, um ihre Wertschätzung zu zeigen und einen weiteren Anreiz für das ehrenamtliche Engagement zu schaffen. 7000 Euro lassen sich Verwaltung und Politik das jedes Jahr kosten. Noch, denn die CDU beantragt eine Kürzung der Leistungen. Am Mittwoch, 13. März, steht der Antrag auf der Tagesordnung der Ratssitzung in der Stadthalle.