Vorschlag in Hilden CDU bringt weiteren Kita-Standort ins Spiel

Den Neubau einer Kita am Salzmannweg hat die Politik auf Antrag der CDU vor rund Kurzem auf den Weg gebracht. Dort sollen bis 2028/29 vier neue Gruppen entstehen. Wie teuer das wird, ist noch unklar. In einem ersten Schritt hat die Politik nun die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Um das Betreuungsproblem – aktuell fehlen laut Stadt mehr als 300 Kita-Plätze – schneller anzugehen, soll nun geprüft werden, ob ein Gebäude in der Innenstadt umgebaut und als Kita genutzt werden kann.