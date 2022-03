Hilden : Campus-Talk hilft Schülern bei Problemen

Hilden Als „Schule der Zukunft“ mit einem Bildungsangebot für nachhaltige Entwicklung hat sich die Marie-Colinet-Sekundarschule, die zwei Hauptschulabschlüsse (nach der 9. und 10. Klasse) sowie die Fachoberschulreife, auch mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe, anbietet, bestens etabliert. Seit 2013 erhalten unterschiedlich leistungsstarke Schülerinnen und Schüler passgenaue Schulangebote.

Das Projekt der Stadt Hilden, durchgeführt in Kooperation mit der Bildung³ gGmbH, an der neben Hilden auch die Städte Langenfeld und Monheim beteiligt sind, wird mit rund 200.000 Euro des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Bundes finanziert. Standort ist der Bildungscampus Am Hölterhöfchen, aber auch die Theresienschule sowie die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Langenfeld werden mit betreut.