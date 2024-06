An Haltestelle in Hilden Bus trifft Schülerin am Kopf und verletzt sie

Wer hat etwas gesehen? Am Freitag, 7. Juni, ist es laut Polizei an einer Bushaltestelle an der Gerresheimer Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. „Gegen 12:30 Uhr wartete ein 13-jähriges Kind auf den Bus der Linie 03 an der Haltestelle ,Schulzentrum Gerresheimer Straße‘. Als der Bus in die Haltestelle einfuhr, erfasste der Außenspiegel des Busses den Kopf des Kindes, sodass die 13-Jährige zu Boden fiel und sich leicht verletzte“, erklärte eine Polizeisprecherin.