Hilden : Bunte Stifte sorgen für Aufmerksamkeit

Die beiden Vierklässler Milo und Sofie (beide 9 Jahre alt) helfen beim Montieren der Buntstifte am Zaun der Walter-Wiederhold-Schule. Sie sollen dafür sorgen, dass die Autofahrer das Gebäude als Schule wahrnehmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Schüler der Walter-Wiederhold-Grundschule an haben Buntstifte bemalt und an den Zaun gehängt – damit wollen sie an der stark befahrenen Düsseldorfer Straße auf sich aufmerksam machen und Unfälle verhindern.

Wer es nicht weiß, bemerkt es kaum. Doch das unscheinbare Backsteinhaus mit der Hausnummer 148 an der Düsseldorfer Straße im Hildener Westen, einer stark befahrenen Bundesstraße, ist die Schule von knapp 90 Grundschülern. Kinder, an denen – wenn sie morgens zur Schule gehen und nachmittags den Heimweg antreten – zahlreiche Autos auf der Hauptverkehrsader vor ihrer Schule vorbeirauschen. Gefährlich finden das ihre Lehrer und Eltern schon lange. Doch verändern konnten sie daran bislang nichts, verrät Konrektorin Banu Denizer.

Weil die Düsseldorfer Straße kein Unfallschwerpunkt sei, sich an dieser Stelle also noch nicht genügend Verkehrsunfälle ereignet haben, sieht die zuständige Landesbehörde von Straßen.NRW bislang keinen Handlungsbedarf, erklärt Denizer. Der Stadt wiederum seien die Hände gebunden, weil Bundesstraßen nicht in ihr Hoheitsgebiet gehören. Auch ein Schild, das die Autofahrer darauf hinweisen sollte, dass sie hier vor einer Schule fahren und entsprechend achtsam sein sollten, wurde ihnen verwehrt, erinnert sich Sylvia Den Boer, stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende. „Wir haben also überlegt, wie wir die Schule sichtbarer machen können und sind schließlich mit den Kindern auf die Idee gekommen, große Buntstifte auf Holzlatten zu malen und diese an den Zaun vor der Schule zu befestigen“, erklärt Den Boer.

Info Unterstützung für Grundschule ist groß Weder für AkzoNobel noch für den Bürgerverein ist es der erste Einsatz in der Walter-Wiederhold-Schule. Bereits vor einigen Jahren unterstützte das niederländische Unternehmen, das 2008 die ehemalige Lackfirma von Schulnamensgeber Walter Wiederhold aufkaufte, die Schule bei Bau und Gestaltung von Holzhäusern auf dem Schulhof. Auch der Bürgerverein Hilden-West und Unterstadt ist regelmäßig im Einsatz, um Einrichtungen im Stadtteil zu fördern.

Ein Jahr lang haben die Kinder zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht stundenweise in einer im Dachgeschoss der Schule eingerichteten Malerwerkstatt an der neuen Zaun-Deko gearbeitet. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von der benachbarten Lackfirma AkzoNobel, die nicht nur Farben zur Verfügung stellte, sondern auch die vom Bürgerverein Hilden-West und Unterstadt gesponserten Holzlatten für die Kinder im Vorfeld schliff und grundierte.

Mit vereinten Kräften aus handwerklich versierten Mitarbeitern der Technikabteilung von AkzoNobel sowie fleißigen Helfern des Bürgervereins wurden die fertig bemalten Latten der Kinder nun auch endlich am Zaun der Schule befestigt.

Für die beiden neunjährigen Schüler Milo und Sofie der Klasse 4c ein besonderer Moment: „Es hat Spaß gemacht, die Latten anzumalen“, berichtet Milo, der stolz auf das Ergebnis blickt. „Es sieht sehr gut aus“, urteilt er. Auch Sofie ist mit der neuen Optik ihrer Schule sehr zufrieden: „Endlich sieht man auch, dass es eine Schule ist.“

Die Kunstwerke am Zaun sehen aber nicht nur toll aus, der Effekt ist in der sonst eintönigen Umgebung riesig: Die bunten Farben sowie die Optik der überdimensionalen Buntstifte locken tatsächlich die Aufmerksamkeit von Passanten und Vorbeifahrenden auf sich und somit verstärkt auf das Backsteingebäude, in dem die Schule beheimatet ist. Ob die Autofahrer dadurch freiwillig vom Gas gehen und künftig langsamer an der Schule vorbeifahren, bleibt abzuwarten. Doch zumindest, finden Eltern und Lehrer, seien sie durch die neue Gestaltung gewarnt.