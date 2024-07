Blasmusik in Hilden Musiker der Bundeswehr spielen Konzert in Haus Horst

Ein besonderes Konzert auf der Freilichtbühne kündigt das Seniorenstift Haus Horst an der Horster Allee im Hildener Westen für Sonntag, 7. Juli, an. „Das seit 1969 in der Hildener Waldkaserne beheimatete Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr ist zu Gast in seiner Egerländer-Formation. Unter der Leitung von Stabs- und Kompaniefeldwebel Ekkehard Kästel kommen Freunde der ausgefeilten und virtuos vorgetragenen Blasmusik voll auf ihre Kosten. Gäste sind herzlich willkommen“, erklärte eine Sprecherin des Seniorenstifts.