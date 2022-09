In der Waldkaserne vor Publikum : Bundeswehrmusiker proben Zapfenstreich in Hilden

Großer Zapfenstreich in Berlin. Foto: Gateau/dpa Foto: dpa/Christophe Gateau

Hilden Die Musiker proben Paradeaufstellung in Waldkaserne. Zuschauer sind willkommen, Anmeldungen per E-Mail ab sofort möglich, erklärte ein Sprecher. Die Veranstaltung findet am 29. September statt.

Eine besondere Probe steht für die Mitglieder des Ausbildungsmusikkorps Ende September an. Am Donnerstag, 29. September, findet ab 19 Uhr in der Waldkaserne an der Elberfelder Straße 200 eine Aufführung der musikalischen Anteile des Großen Zapfenstreichs statt.

Die Studierenden und angehenden Musikfeldwebel werden in Paradeaufstellung unter der Leitung von Oberstleutnant Michael Euler ihr Können präsentieren, erklärt ein Bundeswehrsprecher. Die Veranstaltung gehört zu den Prüfungen im Bereich „Musikformaldienst“ und findet auf dem Gelände der Waldkaserne im Freien statt – Besucher sind ausdrücklich willkommen, die Bundeswehr weist jedoch darauf hin, dass nur Stehplätze zur Verfügung stünden. Einlass: 18.30 Uhr, Treffpunkt am Foyer, Gebäude 34.