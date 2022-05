Konzerte in Hilden : Bundeswehr-Musiker laden in Kaserne ein

Hilden Von Klassik über Jazz bis Moderne: Die Kammerkonzerte in der Waldkaserne zeigen die Vielfalt des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr.

Die Waldkaserne ist Sitz des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Die allermeisten Militärmusiker Deutschlands werden an der Kaderschmiede in Hilden ausgebildet. Sie erinnert mehr an eine Uni als an einen Armeestützpunkt. Seit 1969 sitzt das Ausbildungsmusikkorps in Hilden und hat seitdem immer einen engen Kontakt zur Stadt gesucht. Mit dem Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit der Musikschule und dem Lions-Club zeigt sich die Bundeswehr einmal im Jahr in der Stadthalle. Nun stehen die nächsten Termine im Rahmen der Kammerkonzerte fest: 18. Mai – „Märchen und andere Geschichten“. Musikstudenten mit und ohne Uniform musizieren in verschiedenen Besetzungen, vom Duo bis zur Kammeroper. Musikalische Leitung: Leutnant Lisa-Marie Holzschuh.