Kostenlose Konzerte in Hilden Bundeswehr-Musiker laden in die Waldkaserne ein

Die Waldkaserne an der Elberfelder Straße 200 in Hilden ist Sitz des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Die allermeisten Militärmusiker Deutschlands werden an der Kaderschmiede in Hilden ausgebildet. Im Bereich des Campus erinnert die Kaserne mehr an eine Uni als an einen Armeestützpunkt. Seit 1969 sitzt das Ausbildungsmusikkorps in Hilden und hat seitdem immer einen engen Kontakt zur Stadt gesucht. Mit dem Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit der Musikschule und dem Lions-Club zeigt sich die Bundeswehr einmal im Jahr in der Stadthalle. Darüber hinaus öffnet sich das Ausbildungsmusikkorps regelmäßig mit Kammerkonzerten einem größeren Publikum.