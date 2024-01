Konzertreihe in Hilden Bundeswehr lädt zu Kammerkonzerten ein

Das Ausbildungsmusikkorps zog 1969 in die Waldkaserne, die erst ein Jahr zuvor von der britischen Armee an die Bundeswehr übergeben wurde. Die allermeisten Militärmusiker Deutschlands werden an der Kaderschmiede in Hilden ausgebildet. Die Bundeswehrmusiker suchen seit Anbeginn einen engen Kontakt zur Stadt. Mit dem Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit der Musikschule und dem Lions-Club zeigt sich die Bundeswehr einmal im Jahr in der Stadthalle und gestaltet gemeinsam mit dem Sinfonischen Orchester der Musikschule Hilden ein Konzert – das nächste steht übrigens am Dienstag, 5. März, 20 Uhr an. Details wollen die Veranstalter in Kürze bekannt geben.