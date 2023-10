Umzüge in Hilden Martinsgutscheine gehen in den Vorverkauf

Für diesen Monat hat der Bürgerverein den Gutscheinverkauf für die Martinstüten angekündigt. Der Verkauf zum Preis von 4,50 Euro erfolgt über Mitglieder des Bürgervereins direkt an der Haustür, in der Schule und dem Kindergarten. Wer die Vorbereitungen auf den Umzug tatkräftig unterstützen möchte, kann mit dem Verein per E-Mail (info@bv-hilden.de) in Kontakt treten.