Flagge zum dritten Mal am Rathaus abgerissen Bürgermeister veröffentlicht Statement gegen Israel-Hass

Zum wiederholten Mal wurde am vergangenen Wochenende eine Israel-Flagge von einem Mast am Rathaus in Hilden entwendet. Der Mast sei bei dieser illegalen Aktion beschädigt worden, teilte die Stadt mit. Immer wieder tauchen seit den Terrorattacken vom 7. Oktober und der militärischen Reaktion Israels an Hauswänden und auf Wahlplakaten Hassparolen auf. Unter anderem wurde eine großflächige Anti-Israel-Botschaft über gleich mehrere Etagen an die Wand des Hochhauses an der Beethovenstraße geschrieben. Der oder die Täter hatten sich dafür auf ein Baugerüst begeben. Nach dessen Abbau war der meterhohe Schriftzug nicht mehr zu übersehen.