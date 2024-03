Für 550.000 Euro Hildener Bürgerhaus bekommt neue Fenster

Hilden · Am Montag soll das Gerüst errichtet werden, danach starten die eigentlichen Arbeiten. In den kommenden Wochen lässt die Stadt viele Fenster des ehemaligen Rathauses an der Mittelstraße austauschen, andere werden saniert.

20.03.2024 , 12:14 Uhr

Die Fenster des Bürgerhauses werden erneuert. Foto: Stadt Hilden

51 Holzfenster tauscht das Amt für Gebäudewirtschaft in den kommenden Monaten im Hildener Bürgerhaus aus, acht weitere werden saniert: die kleinen Buntglasfenster im Bürgersaal sowie die Kastenfenster, die vor den denkmalgeschützten und noch gut erhaltenen Ornamentglasfenstern im Alten Ratssaal liegen. Das teilte die Stadt jetzt mit. „Zuletzt wurden alle Fenster 2012 gestrichen. Inzwischen sind die Fensterrahmen und -bänke stark angegriffen und zum Teil marode“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Die anstehenden Maßnahmen sollen aber nicht nur der Optik dienen, sie sollen auch die Energiebilanz verbessern. Altes Rathaus geht zweimal in Flammen auf Sieben Fakten Altes Rathaus geht zweimal in Flammen auf „Bis zum Abschluss aller Arbeiten ist der Zugang zum Bürgerhaus nur eingeschränkt, punktuell auch gar nicht möglich. Reservierungen für Räume im Bürgerhaus können erst für Termine nach den Sommerferien wieder angenommen werden“, erklärte sie weiter. Bereits geplante Trauungen, Ausstellungen in der städtischen Galerie sowie die Öffnungszeiten des Stellwerks fänden auch während des Baustellenzeitraums regulär statt. Der Aufbau des Gerüstes rund um das Bürgerhaus beginnt laut Henrike Ludes-Loer am Montag, 25. März. Der Aufbau rage etwa eineinhalb Meter in die Mittelstraße hinein und werde im unteren Bereich so abgesichert, dass ein Betreten für Unbefugte nicht möglich sei. „Die für den Betrieb der Baustelle erforderlichen Lager-, Transport- und sonstigen Stellflächen werden auf dem Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz Ende April eingerichtet. Die Kosten für die neuen Fenster sowie den Einbau belaufen sich auf insgesamt 550.000 Euro“, berichtet die Stadtsprecherin weiter.

(RP)