Debatte im Bürgerhaus Hilden Europa-Politiker zeigen sich kämpferisch

Wer sich am Donnerstagabend in dem zur Wahlarena umfunktionierten Ratssaal in Hilden den kritischen Fragen von Bürgern und Veranstaltern stellte, blieb für die etwa 40 Gäste bis zuletzt eine Überraschung. Peter Wahl, Landesvorsitzender der Europa-Union, verriet den Anwesenden vorab nur die Antworten der Politiker auf fünf Fragen. Anschließend konnten die Zuhörer auf Zetteln ankreuzen, welcher Partei der Kandidat ihrer Meinung nach angehört. „Es ist eine Pilotveranstaltung“, sagte Wolfgang Jegodowski, Vorsitzender der Europa-Union Haan. In Kooperation mit der Volkshochschule organisierte die Bürgerinitiative vor der Europa-Wahl im Juni Diskussionsrunden mit Kandidaten in Hilden, Haan und Monheim.