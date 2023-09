Konzert- und Kulturwochenende in Hilden Bürgerfestival – tolles Format mit Luft nach oben

Gute Musik, (größtenteils) tolles Wetter, spannende Aktionen für alle Altersklassen – das erste Bürgerfestival war ein voller Erfolg, zumindest was das Programm angeht. Kinder konnten malen, Erwachsene beim Bilderrätsel des Stadtarchivs mitmachen, das Picknick am Sonntagvormittag im Stadtpark hat viele Besucher in die Innenstadt gelockt. An beiden Tagen gab es ab mittags ein unterhaltsames Programm an Tanz und Musik in der Stadt, vor allem auf den beiden Bühnen am Ellen-Wiederhold-Platz und auf dem alten Markt.