Kultur-Höhepunkte in Hilden Bürgerfestival, Comedy, Theater: Darauf können wir uns freuen

„Best of - Drei in Eins“, 2. September, 19 Uhr – Comedy mit Serhat Dogan, Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Str. 20: Serhat Dogan hat sein Glück gefunden – und zwar da, wo es am unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln, als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Und dabei hat er wieder einmal festgestellt: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt – aber auf jeden Fall das lustigste. In seinem Programm „Best of - Drei in Eins“ bringt der in Köln geborene Deutsch-Türke Highlights aus seinen Solo-Programmen „Kückück“, „Danke Deutschland“ und „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“ auf die Bühne.