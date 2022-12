Mehr Service in Hilden Bürgerbüro soll wieder samstags öffnen

Die Verwaltung muss nun ein Konzept ausarbeiten, um die zusätzlichen Öffnungszeiten am Samstag mit dem vorhandenen Personal stemmen zu können. Im neuen Stellenplan sei zwar ein Anteil von zusätzlichen 0,5 Stellen eingeplant, „die Ausweitung der Öffnungszeiten klappt so allerdings nicht“, machte Ordnungsdezernentin Anja Franke klar. Das Team sei nicht darauf ausgelegt, auch samstags Termine anzubieten. Die Verwaltung muss nun eine Lösung finden, wie sie die Dienstpläne so anpasst, dass auch samstags geöffnet werden kann. „Wie wir das umsetzen, müssen wir schauen“, erklärte Franke. Daher soll die Testphase auch nicht sofort, sondern erst am 1. Juni 2023 starten.