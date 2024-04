Service für Urlauber Bürgerbüro erweitert Angebot rund um die Ferien

Das Bürgerbüro erweitert seine Öffnungszeiten in den Monaten vor den Sommerferien. Die Änderung gab nun der Pressedienst der Stadt Hilden bekannt. Da die Nachfrage nach Terminen, insbesondere rund um die Schulferien besonders groß sei, werden von nun an nicht mehr monatliche Termine an zwei Samstagen angeboten, sondern es wird künftig vor den Ferien gezielt mit vielen Terminen und mehreren hintereinander liegenden Samstagen auf die erhöhte Nachfrage reagiert. Damit soll den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Passangelegenheiten rechtzeitig vor dem Antritt einer Reise erledigen zu können.