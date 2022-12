Hilden Bürgeraktion kritisiert Stadt wegen Baumfällungen

Sie fallen nicht ersatzlos weg, sondern werden an gleicher Stelle ersetzt. Für die Neupflanzungen habe sich das Grünflächenamt für eine klima- und standortangepasste Baumart entschieden, für Crataegus prunifolia 'Spledens', auch ‚Weißdorn‘ genannt, so Schielke. Bereits am Montag hat eine Firma an der Bismarckstraße mit den Arbeiten begonnen. Die alten Bäume wurden gefällt, die Wurzeln entfernt – und neue Bäume gepflanzt. Weißdorn sei laut BA kleinkronig und werde bis zu 80 Jahre alt.