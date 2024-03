Politik in Hilden Bürgeraktion kritisiert Sparvorschläge der CDU

Dieser Vorschlag habe sich in eine Liste von CDU-Anträgen eingereiht, bei der es darum ging, vornehmlich im ehrenamtlichen Umfeld mit Kleinstbeträgen, zum Teil im unteren dreistelligen Bereich, auf die defizitäre Lage des städtischen Haushalts Einfluss nehmen zu wollen. „Unabhängig von der finanzpolitischen Untauglichkeit der Vorschläge an sich und der absurden Vorstellung, mit solchen Mini-Beträgen eine Haushaltssicherung abwenden zu können, ist für die BA nicht nachvollziehbar, ausgerechnet denjenigen, die mit hoher Motivation ein beträchtliches Stück Lebensqualität in Hilden sichern, die Lust am Engagement zu verderben“, so Reffgen weiter. Nicht, weil sich mit einem „sozialen Bonbon“ der Wert an ehrenamtlicher Arbeit aufrechnen ließe. Aber weil der Verzicht auf kleinste Vergünstigungen wie eine Ohrfeige wirke, die jeder Motivation zuwiderlaufe.