Medizinische Versorgung in Hilden Bürgeraktion kritisiert Einschränkungen bei Klinik

Außerdem sei die BA mit ersten Erfahrungen aus der Bürgerschaft konfrontiert worden. Einiges davon sei sicherlich organisatorischen Anlaufschwierigkeiten geschuldet, die im Zuge der Anlauf- und Übergangsphase auszumerzen seien, so Reffgen. „Dazu gehört aber bestimmt nicht, wenn ein Schlaganfall-Patient im Solinger Klinikum zehn Stunden auf stationäre Versorgung warten muss.“ Die BA fordert, dass sich die Landtags- und Bundestagsabgeordneten dem Thema widmen: Neben den kleinteiligen Unzulänglichkeiten mangelt es aus Sicht der BA sowohl in struktureller wie in wirtschaftlicher Hinsicht an einer planerischen Verlässlichkeit im Gesundheitswesen, für die ausschließlich die übergeordnete Politik Verantwortung trage.