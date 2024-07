Drei Jahre nach Flut in Hilden Bürgeraktion kritisiert Aufarbeitung des Hochwassers

Drei Jahre nach dem verheerenden Hochwasser in Hilden kritisiert die Bürgeraktion (BA) die Aufarbeitung der Ereignisse durch die Stadt: Zwar seien einige Schwachstellen durch Kanalsanierung und Verbesserung der Regenrückhaltung inzwischen in Angriff genommen. Welche genau und vor allem wie viele noch auf Bearbeitung warten, lasse die BA gerade im Rathaus prüfen. „Eines der wichtigsten Kriterien für Hochwasserrisiken, der Freiflächenschutz, spielt allerdings – wie aktuelle Beispiele der Stadtplanung zeigen – nach wie vor in Hilden bei der Stadtentwicklung eine äußerst untergeordnete Rolle“, erklärt BA-Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen.