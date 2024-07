Flüchtlingsunterkunft in Hilden Bürgeraktion fordert bei Hofstraße erneut Akteneinsicht

Die Bürgeraktion (BA) besteht weiterhin auf einen Termin zur Akteneinsicht in Zusammenhang mit dem geplanten Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Hofstraße im Hildener Süden. „Die im April bei Bürgermeister Pommer beantragte Akteneinsicht zur Prüfung von Alternativvorschlägen zum Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Hofstraße ist noch immer nicht zustande gekommen“, erklärt BA-Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen. „Wir haben den Bürgermeister erneut aufgefordert, seiner ihm nach der Gemeindeordnung obliegenden Pflicht nachzukommen, uns eine Einsichtnahme in seinem Büro zu gewähren und uns einen Termin dazu vorzuschlagen.“