Reffgen: „Will uns der Bürgermeister für dumm verkaufen?“ Bürgeraktion besteht auf Akteneinsicht in Sachen Flüchtlingsheim

Die Stadt reagierte auf diese öffentliche Anfrage in einem Schreiben an die Bürgeraktion: „Bereits zu Ihrer ersten Ankündigung im Stadtentwicklungsausschuss am 10. April 2024 hat Sie Herr Beigeordneter Stuhlträger sofort eingeladen, ihn am folgenden Freitag, den 12. April 2024 im Rathaus zu besuchen, um Ihnen die vorliegenden Unterlagen zu den diversen untersuchten Grundstücken zu erläutern. Diesem Angebot sind Sie leider nicht gefolgt, sondern suchten mit Ihrem Antrag vom 24. April 2024 erneut die Öffentlichkeit.“ In Anschluss erläuterte die Verwaltung ausgiebig, was die Stadt an Alternativen zur Bebauung des Grundstücks an der Hofstraße 98 geprüft habe. „Gerne können Sie aber bei der Leitung des Dezernates IV z.B. die Karten einsehen, die im Rahmen der Standortprüfungen für eventuelle Neubauten erstellt wurden. Im Dezernat III liegen in der Regel die Informationen zu der Prüfung der Bestandsimmobilien vor. Kommen Sie gerne auf die Ihnen bekannten Dezernatsleitungen mit Ihren Terminwünschen für die Akteneinsicht zu“, schreibt die Verwaltung.