An der Hofstraße in Hilden Bürger äußern Bedenken gegen Flüchtlingsunterkunft

Notunterkunft Auch die Zukunft der Sporthalle am Weidenweg war am Dienstagabend ein Thema. Diese wird zurzeit als Notunterkunft genutzt. Maximal für die Dauer von einem Jahr, hatte die Stad angekündigt. Dabei soll es bleiben, auch wenn die Unterkunft an der Hofstraße frühestens im Herbst 2025 fertig sein dürfte.

Provisorium Möglicherweise müsse es als Zwischenlösung eine Container-Erweiterung an der Herderstraße geben, kündigte Claus Pommer an. „Wir möchten den Weidenweg zu gegebener Zeit freimachen“, erklärte der Bürgermeister. Dass am Weidenweg vor einer Nutzung durch Schulen und Sportvereine zunächst einmal eine Sanierung ansteht, war bereits kommuniziert worden.