Planungen laufen Hildener Bündnis plant Demonstration in Innenstadt

In vielen deutschen Städten gehen die Menschen momentan gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Düsseldorf werden am Samstag beispielsweise rund 30.000 Demonstranten erwartet. Immer mehr Organisationen, Vereine und bekannte Persönlichkeiten schließen sich dem Protest gegen Rechtsextremismus an. Das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer (DSSQ) hat die Demonstration angemeldet. Das Motto lautet: „Nie wieder ist jetzt – für Demokratie und Rechtsstaat“. Auslöser ist das rechte Geheimtreffen in Potsdam zur sogenannten RemigrationKostenpflichtiger Inhalt , initiiert von einem ehemaligen Düsseldorfer Zahnarzt.