Brandbrief an Abgeordnete Elternbeiräte fordern Politik zum Dialog über schlechte Kinderbetreuung auf

Die Beiräte haben bei ihrer Arbeit den Blick auf die Kindertagesstätten und die Tagespflege im Fokus. Die Rahmenbedingungen für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter seien in den vergangenen Jahren dramatisch schlechter geworden, stellt das Bündnis nun in einem Schreiben fest, das an die Landtagsabgeordneten des Kreises gerichtet ist. Ein Beispiel für die prekäre Situation: In Hilden wurden im Januar rund 93 Prozent der Kinder ab drei Jahren und 57 Prozent der Kinder unter drei Jahren betreut. Damit konnten 68 Kinder nicht versorgt werden. Projekte wie die Kindertagesstätte am Holterhöfchen verzögern sich. Die Einrichtung hätte ursprünglich 2022 eröffnen sollen, dieser Termin wurde auf den nächsten Sommer verlegt. Als einen Grund nannte die Stadt den Fachkräftemangel.