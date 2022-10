Innenstadt Hilden : Hildener Büchermarkt steht in den Startlöchern

Hildener Büchermarkt steht in den Startlöchern

Am 5. und 6. November findet der Büchermarkt in Hilden statt. Foto: Stadtmarketing

Hilden Am Wochenende, 5. und 6. November, verkaufen Vereine, Institutionen, Privatleute und Händler in der Hildener Innenstadt wieder Bücher – und mehr.

(RP) Der Büchermarkt wirft seine Schatten voraus: Am 5. und 6. November, samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr, werden wieder viele Händler in der Innenstadt stehen und Lesestoff in den unterschiedlichsten Variationen anbieten.