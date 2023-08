Am Wochenende in Hilden Büchermarkt schlängelt sich durch die Innenstadt

Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, sollte am Wochenende beim Büchermarkt in der Hildener Innenstadt vorbeischauen. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, jeweils 11 bis 18 Uhr, bieten „zahlreiche private, karitative und professionelle Aussteller Werke vom ersten Kinderbuch über Klassiker, altem und modernem Antiquariat, Romane in ihrer Vielfalt – romantisch, witzig, turbulent bis blutrünstig, Kunst, Kochen, Kultur und anderes bis hin zum Fachbuch was immer das Leserherz begehrt“, teilte das Stadtmarketing Hilden jetzt mit.