Kultur in Hilden Buch über Maler Albert Engstfeld vorgestellt

„Von der Nordsee an die Itter – die malerische Lebensreise des Albert Engstfeld“ heißt die Ausstellung, die aktuell in der städtischen Galerie zu sehen ist. Dazu ist nun ein Buch erschienen, welches am Donnerstag, 13. Juni, um 17 Uhr in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, vorgestellt wird. Herausgeber sind Sandra Abend vom Kulturamt der Stadt sowie Paul Engstfeld.