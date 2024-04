Chronischer Mitgliedermangel Warum Botschafter des DRK in Hilden ausschwärmen

„Die Botschafter fragen auch an der Tür erst mal ab, ob man nicht schon Mitglied ist oder vielleicht eins werden will. Es geht nicht ums Geld sammeln. Ganz im Gegenteil: Die Botschafter können gar keine Sach- oder Geldspenden annehmen“, so Kuhn. In Hilden gebe es zwar momentan 1400 DRK-Mitglieder, aber aus Sicht der Hilfsorganisation sind das definitiv zu wenige. „Akuten Mitgliedermangel haben wir immer“, sagt Kuhn, „aber in letzter Zeit hat sich die Situation natürlich verschärft.“ Das Problem sei, dass ältere Mitglieder aus verschiedenen Gründen – oft aber bedingt durch das eigene Lebensende – ausscheiden. Die jüngere Generation dagegen wäre sehr zögerlich, wenn es darum ginge, sich auf eine Mitgliedschaft festzulegen und Geld zu spenden. Das liege daran, dass besonders junge Leute oft selbst nicht viel Geld hätten und dies dann eben nicht zu Spendenzwecken abgeben wollen.