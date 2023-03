Mottowoche in Hilden Schüler tragen ihre Schulzeit zu Grabe

Die Abiturienten der beiden Hildener Gymnasien und der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule haben an diesem Freitag ihren letzten Schultag. Seit Montag verabschieden sie sich bereits mit einer Mottowoche von ihren Schulen, am Donnerstag beispielsweise trugen die Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ihre Schulzeit symbolisch zu Grabe (vorne am Sarg von links: Isabella Brock, Laurenz Huhn und Antonia Kopach).