Bonni, Fliedner, Helmholtz So feiern Hildener Abiturienten ihren letzten Schultag

Dort entführen die „Abinauten“ („Keine Überflieger, trotzdem abgehoben“ so das Motto) am Freitagmorgen Schuldirektor Rolf-Olaf Geisler. Sie haben in der Nacht das Lehrerzimmer aufwendig in eine Raumschiff-Schaltzentrale verwandelt. „Das war die aufwendigste Dekoration, die ich bisher erlebt habe“, erklärt Martin Geier, Lehrer und Oberstufenkoordinator. Die Wände glänzen silbern, E.T. sitzt an einem Tisch mit Computer, über ihm flimmert das Live-Bild der Internationalen Raumstation ISS über einen Beamer. „Die Schülerinnen und Schüler waren so gegen 2 Uhr nachts fertig“, sagt Martin Geier. Um 18 Uhr hatten sie sich am Donnerstagabend getroffen, gemeinsam gegrillt und dann mit den Vorbereitungen angefangen.