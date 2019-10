Hilden : Bonni bekommt neuen Schulleiter

Hilden Udo Kotthaus geht in den Ruhestand. Ralf-Olaf Geisler übernimmt im August 2020.

Rolf-Olaf Geisler (53) wird neuer Schulleiter des evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Hilden. Er folgt auf Schulleiter Udo Kotthaus, der nächstes Jahr in den Ruhestand tritt. Zum 1. August 2020 wechselt Geisler von der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck ins Rheinland. Neben einer langjährigen Tätigkeit in der erweiterten Schulleitung bringt der Gesamtschulrektor im Kirchendienst sein Wissen als Qualitätsprüfer des Landes Nordrhein-Westfalen mit. Im Team mit Prüfern der Bezirksregierungen ist er seit mehreren Jahren für die Qualitätsanalyse an Schulen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel verantwortlich. Die Evaluation nimmt die Qualität der schulischen Arbeit unter die Lupe, um den Bildungseinrichtungen Impulse für deren weitere Entwicklung zu geben. „Diese Erfahrungen möchte ich künftig nutzen, um das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zu leiten und gemeinsam mit allen Mitgliedern der Schulgemeinde eine moderne evangelische Schule lebendig zu gestalten“, sagt Geisler. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ein Schulkind.