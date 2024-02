An der Stadtgrenze Hilden-Düsseldorf Blutalge im Menzelsee weiterhin gefährlich

Ein Sprecher erklärte nun, dass die Stadt Düsseldorf den Menzelsee seit dem Auftreten der Burgunderblutalge regelmäßig kontrolliere: „Bei den Kontrollen in den ersten Tagen konnte bereits ein starker Rückgang der Algenmenge festgestellt werden.“ Zuletzt sei jedoch noch an einer Stelle am Nordufer des Menzelsees die Alge in geringen Mengen vorgefunden worden. „Die Stadt Düsseldorf wird daher weiterhin Kontrollen durchführen. Sobald keine Algen mehr vorhanden sind und eine Entwarnung ausgesprochen werden kann, wird die Stadt darüber kurzfristig informieren“, erklärte der Sprecher weiter.