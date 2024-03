Kultur in Hilden Blue Monday mit junger Musikerin an der Trompete

Mit Micha stehen diese Musiker am kommenden Montag auf der Bühne: Pianist Thomas Rückert ist seit Studienzeiten an der Kölner Musikhochschule ein langjähriger Weggefährte von Gastgeber André Nendza. Der feinfühlige Musiker spielte beispielsweise mit Lee Konitz, Adam Nussbaum, Ack van Royen, John Goldsby und Mark Murphy. Er veröffentlicht regelmäßig Trio-Aufnahmen unter eigenem Namen, die unter Jazzfreunden großen Anklang finden. Der Schlagzeuger Jakob Görris ist gerade frisch zurück von einem halbjährigen Studienaufenthalt in Portugal. Er ist einer der neuen angesagten Musiker in der Kölner Szene und entwickelte in den vergangenen Jahren einen sensiblen und zugleich energiereichen Stil an seinem Instrument. Seit dem Jahr 2019 studiert er an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Wie immer wird an den von André Nendza kuratierten Abenden der Fokus auf eigene Kompositionen der beteiligten Musiker liegen.