Kultur in Hilden Jazz und Bebop beim Blue Monday

Die Reihe der „Blue Monday“-Konzerte im Blue Note an der Klotzstraße 22 wird am 12. Februar fortgesetzt. Axel Fischbacher (Gitarre), Esther Kaiser (Gesang) und Michael Knippschild (Schlagzeug) begrüßen ein neues Gesicht an ihrer Seite: Erstmalig treten die drei Musiker gemeinsam mit der Kontrabassistin Genevieve O’Driscoll auf. Die Formation spielt Eigenkompositionen von Fischbacher und Kaiser, wagt sich im Verlaufe des Abends aber auch an Arrangements von Deep Purple heran, die sich im Spannungsfeld zwischen Jazz und Bebop bewegen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.