Der erste Spatenstich für den Neubau der Stadthalle wurde in Hilden ausgiebig gefeiert. Für den 7. September 1976, einen Dienstag, hatte die Stadt alle Hildener eingeladen, Zeuge des Spektakels zu werden. „Nach der Feier an der Baustelle am Fritz-Gressard-Platz werden die Bürger zu einem Umtrunk in den Stadtpark eingeladen“, schreibt die Rheinische Post ein paar Tage zuvor. Und weiter: „Sorge von Bürgermeister Dr. Ellen Wiederhold: ,Hoffentlich haben wir gutes Wetter.’ Inzwischen sind mehr als 14 Hektoliter für das Volksfest gespendet worden.“ Der damalige Stadtdirektor Karl-Detlev Göbel ergänzte: „Wir sind davon überzeugt, dass auch die Bäcker und Metzger noch in ausreichendem Umfang Röggelchen und Blutwurst spendieren werden.“