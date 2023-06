Stadtempfang in Hilden Birgit Alkenings‘ Bild für die Bürgermeister-Ahnengalerie

Er wusste auch zu berichten, dass Birgit Alkenings, obwohl noch in Teilzeit in ihrem früheren Job im IT-Bereich an der Uni Düsseldorf tätig, ein nebenberufliches Master-Studium absolviert, samt eines sechsmonatigen Austausches im Rahmen des Erasmus-Programms an der Göteborger Universität. Birgit Alkenings verriet später noch, dass sie zudem in der Kantorei der Ev. Kirche und dem Uni-Chor singe. So fehlte in ihrer Ansprache auch nicht der Dank an Lebensgefährten Gerd Wiedemann dafür, dass er ihr „den Freiraum gelassen hat“ und auch weiterhin ließe.