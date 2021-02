Hilden : Biotonnen können bei Entleerung im Winter platzen

Hilden Der Bauhof weist darauf hin, dass sich Biotonnen bei starkem Frost oft nicht richtig leeren lassen. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen weiter unter 0 Grad verharren, sodass die Bioabfälle in den Mülltonnen festfrieren.

„Werden die Gefäße zu stark am Müllfahrzeuggeschüttelt, besteht die Gefahr, dass sie platzen“, erklärt Hildens Abfallberater Frank Berndt. Er bittet daher, die Biotonnen möglichst frostfrei zu lagern, beispielsweise in einer Garage, einem Schuppen oder einem Keller, und sie erst am Morgen der Abholung herauszustellen. Die Nässe von feuchten Abfällen könne durch Einwickeln in Zeitungspapier oder Papiertüchern gebunden werden, die Tonnen mit Papier, Pappe oder Stroh auslegen. Der Inhalt sollte ungepresst und locker eingefüllt werden. Berndt: „Der Zentrale Bauhof bittet um Verständnis, dass nicht vollständig entleerte Biotonnen aufgrund der engen Tourenplanung nicht nachgeleert werden können.“