Bildung in Hilden Jugend macht Politik

Zum Jahrestag der Wiedervereinigung geht es ins Haus der Geschichte nach Bonn. Dort wird der Schwerpunkt auf die Gefahren von Einparteiensystemen und deren Konsequenzen für die Gesellschaft gelegt. Um politische Bildung und Äußerung der eigenen Position geht es am 14. Oktober. Zwei Wochen später folgt eine Exkursion nach Köln. An diesem Tag geht es um gesellschaftliches Engagement. Zum Abschluss gibt es am 11. November ein Treffen, bei dem die gemachten Erfahrungen besprochen werden. Geplant ist, die Erkenntnisse der Öffentlichkeit am 26. Januar in der Stadtbibliothek zu präsentieren.