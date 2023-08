„Teatro due Mondi“ in Hilden Biennale-Veranstaltung zieht in Schulaula um

Begonnen hatte alles im Jahr 2003 mit einem spartenübergreifenden Kulturfestival unter dem Titel „Bewegte Landschaften“ – entstanden ist daraus eine regionale Institution, die mittlerweile in ihre 11. Ausgabe geht. Von Beginn an mit dabei waren auch alle zehn Städte des Kreises Mettmann. In diesem Jahr macht das Wetter dem Ursprungsplan einen Strich durch die Rechnung: Die Straßenperformance „Mauerrisse“ im Rahmen des Theaterfestivals Neanderland Biennale sollte an diesem Freitag, 25. August, ursprünglich um 18 Uhr auf dem Ellen-Wiederhold-Platz stattfinden. Angesichts der Regenprognose verlegt die Stadt die Kulturaktion jedoch in die Aula des Evangelischen Schulzentrums, Gerresheimer Straße 74. Dort könne die Veranstaltung im Trockenen stattfinden, erklärte Kulturamtsleiterin Eva Dämmer am Donnerstagabend: „Damit Besucherinnen und Besucher, die zunächst zum Ellen-Wiederhold-Platz kommen, Zeit für den Weg zur Gerresheimer Straße haben, beginnt die Vorstellung dort um 18.30 Uhr.“