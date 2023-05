Tat in Hilden Bewohnerin hört „Kratzen“ – Einbrecher flüchten

19.05.2023, 09:31 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus an der Heiligenstraße in Hilden machen können. Zwei Männer flohen, nachdem sie entdeckt worden waren. Wie die Beamten mitteilen, hörte eine Bewohnerin einer Wohnung in der zweiten Etage am Donnerstag, 18. Mai, gegen 17.40 Uhr, ein Kratzen an ihrer Tür. Sie schaute daraufhin durch den Türspion und sah zwei Männer, die gerade versuchten, die Wohnungstür aufzubrechen. Die Mieterin öffnete die Tür, die beiden Männer ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht nun zwei Männer Mitte 20, beide mit einer normalen Statur, einem osteuropäischen Erscheinungsbild und dunklen, kurzen, glatten Haaren. Der eine trug eine dunkelblaue Trainingsjacke mit Reißverschluss (ohne auffällige Aufschrift). Der andere hatte eine helle Hose an. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, entgegen. Die Beamten raten: „Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110.“

