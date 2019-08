Hilden : Mieter sind seit Wochen ohne Aufzug

Hilden Wegen eines defekten Aufzugs kann ein gehbehindertes Ehepaar die Wohnung im siebten Stock seit bald vier Wochen nur mit Hilfe eines Tragedienstes verlassen.

Freunde besuchen, Einkaufen gehen oder die Post holen – alltägliche Dinge sind für Christel und Günter Zielkens seit Wochen unmöglich. Der defekte Aufzug im Wohnhaus an der Köbener Straße hindert das gehbehinderte Ehepaar daran, seine Wohnung, die sich im siebten Stock befindet, ohne Hilfe zu verlassen.

Bundesweit besitzt das börsennotierte Wohnungsunternehmen 134.000 Wohnungen in denen circa 360.000 Bewohner leben.

Eigentümer des Mehrfamilienhauses ist die „LEG Immobilien AG“ mit Sitz in Düsseldorf.

Defekt sei der Aufzug allerdings schon seit dem 20. Juli, berichtet Ilse Bunk, wohnhaft im vierten Stock des gleichen Hauses. Zwei Mal sei er stundenweise wieder funktionstüchtig gewesen und dann erneut ausgefallen. Bei einem Gespräch mit einem Monteur habe sie zudem erfahren, dass jedes Mal ein neues Teil betroffen sei. „Der Aufzug ist einfach alt und marode“, befindet Christel Zielkens. Das 32-Parteien-Mietshaus ist fast 50 Jahre alt. Am Montag berichtet sie entnervt, dass der Aufzug am vorigen Donnerstag endlich repariert worden sei: „Am Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag lief er, jetzt ist er wieder defekt.“ Die LEG habe prompt am Freitag noch einen Mechaniker geschickt, aber der konnte nichts tun. Nächster Reparaturtermin: Montag. „Noch ist er nicht gekommen“, klagt die gehbehinderte Mieterin.