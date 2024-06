Neues Angebot in Hilden Bewegung für alle bei „Sport im Park“

Zusätzlich zu den wöchentlichen Angeboten werden auch einige Specials angeboten. Der Boule-Club Fanny Hilden bietet vom 3. bis 31. Juli jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr einen Schnupperkurs für Jung und Alt an. Auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch lädt der Stadtsportverband freitags zwischen 18 und 20 Uhr zum Training für das Deutsche Sportabzeichen ein. Am 3. und am 10. August bietet der ADFC Hilden jeweils ca. 35 km lange Radtouren an. Für „Rund um Hilden“ und „Schlosspark Eller“ ist eine Anmeldung über das Sportbüro erforderlich.