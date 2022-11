Hilden: Betrunkener verursacht Unfall mit vier Autos​

Eine Verletzte, 11.000 Euro Schaden und vier beschädigte Autos – ein laut Polizei betrunkener Hildener hat am Montagabend einen Unfall auf der Düsseldorfer Straße verursacht.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Toyota in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes geschoben worden. Der Mercedes wiederum prallte auf das Heck eines Audi A2. „Glücklicherweise wurde lediglich die 55-jährige Fahrerin des Toyota Yaris durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben“, so die Sprecherin weiter. An den Autos entstand zum Teil hoher Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf rund 11.000 Euro.