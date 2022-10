Unfall in Hilden : Betrunken gegen anderes Auto gefahren

Hilden An der Heerstraße ist es am Samstagfrüh zu einem Unfall gekommen. Ein 31-jähriger Hildener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem anderen Fahrzeug. Der Schaden wird auf mindestens 16.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen der Polizei zufolge war der Autofahrer gegen 5 Uhr, von de Ellerstraße in die Heerstraße abgebogen. Dabei verlor er - wahrscheinlich wegen unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn - die Kontrolle über seinen SUV. Sein Fahrzeug überrollte eine Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen kollidierte. In der Folge prallte er gegen einen 3er Bmw, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Dieser wurde von der großen Wucht des Zusammenpralls in einen Grundstückszaun neben der Straße geschleudert. Schwer beschädigt kam das Unfallfahrzeug schließlich zum Stehen.